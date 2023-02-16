الأوقاف تدعو المقبولين لدخول قرعة الحج إلى تسديد الدفعة الأولى

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة المواطنين المسجلين للحج والمقبولين لدخول القرعة التي سيتم إجراؤها للعامين الحالي والقادم (1444 - 1445هـ)، والمدرجة أسماؤهم في الكشوفات، إلى ضرورة تسديد الدفعة الجزئية الأولى.

وحثت الأوقاف، في بيان صحفي اليوم الخميس، للمسجلين للحج والمدرجة أسماؤهم ضمن الكشوفات التوجه إلى أحد فروع البنك الإسلامي الفلسطيني أو البنك الإسلامي العربي، لتسديد الدفعة الجزئية الأولى البالغة 1500 دينار أردني، أو 7500 شيكل، أو 2100 دولار؛ لإثبات جدية التسجيل للحج.

ونوّهت بأن عملية تسديد الدفعة الأولى تبدأ صباح يوم الإثنين المقبل، وتستمر حتى نهاية دوام يوم الثاني من مارس المقبل.

وشدّدت على أنه لن يتم قبول أي إيداعات بعد هذا التاريخ، وسيفقد المسجّل حقه في دخول القرعة.

وأكدت الأوقاف على المواطنين ضرورة تسليم إيصال الإيداع (الفيشة) في الشركة التي يرغب بالسفر من خلاله، موضحة أن كشوفات الأسماء سيتم نشرها على شاشات الشركات، وعبر موقع الوزارة صباح يوم الأحد القادم.

المصدر / فلسطين أون لاين