شباب الخليل يستقبل المكبر في قمة الصدارة وهلال القدس يلتقي الإسلامي

غزة/ وائل الحلبي:

تشهد الجولة الـ19 من دوري "ooredoo" للمحترفين قمة استثنائية تجمع شباب الخليل بضيفه جبل المكبر متصدر الترتيب، ويحل هلال القدس ضيفا على إسلامي قلقيلية وعينه على هدية من قمة الشباب والمكبر، ويستقبل البيرة ضيفه السموع في مباراة ثالثة.

ستكون الأنظار مصوبة على ستاد دورا الذين يحتضن قمة منافسات الجولة، التي ستجمع شباب الخليل وجبل المكبر في واحدة من أبرز مواجهات المنافسة على اللقب.

شباب الخليل يتطلع لاقتناص الفوز وحسم النتيجة لصالحه من أجل التقدم خطوة هامة في طريق الحفاظ على لقب البطولة للموسم الثالث على التوالي، حيث يملك في رصيده 40 نقطة في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن المكبر وهلال القدس صاحبي المركزين الأول والثاني برصيد 43 نقطة.

العميد الخليلي سيكون أمام اختبار هام للتمسك بحظوظه قوية في المنافسة بل وتعزيزها في حالة الفوز، ورد اعتباره بعد الخسارة من المكبر في مباراة الفريقين بمرحلة الإياب.

المكبر يدخل المباراة واضعا نصب عينيه العودة بالفوز والنقاط الثلاث والتمسك بصدارة الترتيب دون النظر لنتيجة مباراة جاره الهلال وإسلامي قلقيلية، مع تفوقه على الهلال بفارق المواجهات المباشرة في ظل تساوي الفريقين برصيد النقاط.

هلال القدس يحل بدوره ضيفا ثقيلا على إسلامي قلقيلية، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد الجامعة الأمريكية، ويريد فيها الضيوف اقتناص الفوز واستغلال هبوط الإسلامي للدرجة الأولى منذ الجولة الماضية.

الهلال يعلم أن الفوز سيجعله مرشحا لاقتناص صدارة الترتيب حال تعادل المكبر وشباب الخليل أو فوز الأخير، وهذا ما يتمناه الهلال من أجل استعادة المركز الأول الذي فقده مع بداية الدور الثاني.

الإسلامي سيحاول تحقيق نتيجة غير متوقعة وتعطيل انتصارات الهلال سواء بالتعادل أو الفوز عليه، مع العلم أن الفريق فقد كل آماله في الهرب من مقصلة الهبوط بعد الخسارة من بلاطة التي أبقته في المركز الثاني عشر والأخير برصيد نقطة وحيدة.

ويلتقي البيرة والسموع في لقاء يجمع الفريقين على ستاد الشهيد فيصل الحسيني، ويعد أكثر أهمية بالنسبة للسموع الساعي لمغادرة منطقة الخطر فيما يريد البيرة التقدم في الترتيب وتحسين مركزه.

البيرة يملك فرصة جيدة للتقدم للمركز السادس لحين انتهاء بقية مباريات الجولة، في ظل امتلاكه لـ21 نقطة في المركز الثامن، ويحتل السموع للمركز التاسع برصيد 14 نقطة وبفارق ثلاثة نقاط عن الأمعري الذي يحتل المركز الحادي عشر والمؤدي للهبوط، ويريد السموع تأمين نفسه من التراجع وحصد النقاط الثلاث والاقتراب من تأمين بقاءه.