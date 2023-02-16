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إعلان توظيف صادر عن دائرة شئون الخريجين بالجامعة الإسلامية بغزة

16 فبراير 2023 . الساعة 14:21 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن دائرة شئون الخريجين بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الإسلامية بالتعاون مع مؤسسة خاصة تعلن فيه عن توفر وظيفة شاغرة (مصمم جرافيك، كاتب محتوى، مسوق رقمي).

شروط التسجيل

- أن يكون المتقدم/ـة حاصل على شهادة في التخصص (الوسائط المتعددة أو تكنولوجيا المعلومات).

- اتقان برامج حزمة أدوبي (photoshop, illustrator, ndesign, premier, after effect).

- اتقان تصاميم الهوية البصرية، المطبوعات، تصاميم السوشيال ميديا، انفوجرافيك.

- لديه/ـا معرفة جيدة في إدارة صفحات السوشيال ميديا والمواقع الالكترونية.

- معرفة بإدارة الحملات الإعلانية الممولة على صفحات السوشيال ميديا.

- معرفة جيدة باستخدام تحليلات جوجل Google Analytics.

- يمتلك المتقدم/ـة مهارات جيدة في اللغة الإنجليزية.

المهام الوظيفة:

- عمل تصاميم وفيديوهات السوشيال ميديا والموقع الالكتروني وأي أعمال أخرى يتم طلبتها من طرف المؤسسة.

- كتابة محتوى ابداعي لمنشورات السوشيال ميديا والموقع الالكتروني (باللغة العربية).

- إدارة صفحات السوشيال ميديا للمؤسسة (فيس بوك، انستغرام، تويتر، تيك توك) بالإضافة إلى الموقع الالكتروني الخاص بالمؤسسة.

- عمل الإعلانات الممولة على صفحات السوشيال ميديا ضمن خطة إعلانات واضحة.

- استخدام تقنية تحليلات جوجل لتتبع زوار الموقع وتقييم النشاط على صفحات التواصل الاجتماعي.

- تحديث صفحات السوشيال ميديا والموقع الالكتروني بشكل دوري.

- اعتماد خطة نشر محددة ضمن جدول زمني على صفحات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني.

- تقديم تقارير شهرية حول الأعمال المنجزة ووضع الصفحات والموقع الالكتروني.

طريقة التسجيل

- على الراغبين والراغبات، ومن تنطبق عليه الشروط، تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهى التسجيل يوم السبت الموافق 18/2/2023م.

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