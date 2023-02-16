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لن تصدق!.. سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية يتخطى اليوم هذا الرقم

16 فبراير 2023 . الساعة 13:57 بتوقيت القدس
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وسط حالة تدهور كبيرة ومستمرة تشهدها الليرة اللبنانية، تجاوز سعر صرف الدولار الـ 80 ألف ليرة في افتتاح تداولات اليوم الخميس.

وأظهرت التطبيقات التي تتابع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، أن سعر صرف الدولار سجل 80900 ليرة للبيع و80500 ليرة للشراء.

وبدأت الأزمة الاقتصادية في لبنان في أواخر نوفمبر من العام 2019، عندما انهار النظام المالي تحت وطأة الديون السيادية والطرق غير المستدامة التي كانت تمول بها بينما لم يخرج السياسيون بعد بخطة إنقاذ.

وتراجع الناتج الإجمالي المحلي إلى ما يقدر بنحو 20.5 مليار دولار في 2021 من نحو 55 مليار دولار في 2018، وهو نوع من الانكماش الذي عادة ما يصاحب الحروب على حد وصف البنك الدولي الذي صنف هذا الانهيار المالي بأنه من الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

المصدر / وكالات
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