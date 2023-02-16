مظاهرات وحرق إطارات أمام عدد من المصارف بلبنان

تظاهر عدد من المودعين اللبنانيين، اليوم الخميس، أمام بعض المصارف في العاصمة بيروت وأحرقوا إطارات مطاطية احتجاجًا على استمرار احتجاز أموالهم.

وشهدت مصارف في مناطق مختلفة احتجاجات نفّذها عدد من المودعين في إطار "يوم الغضب ضد المصارف" الذي دعت إليه جمعية "صرخة المودعين".

وكانت الجمعية دعت إلى تحرّك قوي اليوم، وتمنت مشاركة جميع المودعين "لتوصيل رسالة قوية وحازمة لعصابة المصارف بأن أموالنا ثمنها دماء هل ستدفعون". بحسب ما أعلنت على تويتر.

وأفاد "فوج إطفاء" مدينة بيروت في بيانين، أن عناصره "تمكنوا من إخماد حريق اندلع في مصرفين في مدينة بيروت هما (لبنان والمهجر وفرنسبنك)".

وأضاف البيانان أن "فِرق الإطفاء في الفوج عملت على التدخل السريع والسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي أرجاء المبنى والمباني المحيطة".

وأقدم محتجون على إحراق إطاراتٍ أمام مصرف "فرنسبنك" في بدارو بالضاحية الجنوبية لبيروت، فيما بادر آخرون إلى تكسير واجهات بنك عودة في المنطقة ذاتها.

كذلك، حطّم محتجون آخرون الزجاج الخارجي لفرع "الاعتماد المصرفي" وبنك "بيروت والبلاد العربية"، ولاحقًا اقتحموا بنك "بيبلوس" وحاولوا تكسير الباب الرئيس".

وقطع المحتجون الطريق الرئيس في مدينة صيدا جنوب لبنان، فيما تم تسجيل انتشار كثيف للجيش اللبناني في شوارع المدينة تحسّباً لتوسع المحتجين.

ومنذ أيلول/سبتمبر الماضي تتكرر الاقتحامات للمصارف على إثر رفض المصارف منح المودعين أموالهم بالدولار، في إطار سياسة قاسية نتجت عن أزمة شح الدولار في البلاد.

المصدر / وكالات