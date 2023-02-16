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"العمل الحكومي" تنعى ضحايا الحادث الأليم بالإسماعيلية

16 فبراير 2023 . الساعة 12:58 بتوقيت القدس
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لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة

نعت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، ضحايا الحادث الأليم الذي وقع على طريق الإسماعيلية الصحراوي، والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من أبناء شعبنا، وهم في طريق العودة إلى قطاع غزة.

وتوجّهت اللجنة بخالص التعازي والمواساة من أسر الضحايا، مؤكدة متابعتها مع جهات الاختصاص بالجانب المصري لحالة المصابين الذين نقلوا للمستشفى، وتفاصيل إعادة جثامين الوفيات.

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وسألت المولى عز وجل أن يتغمَّدهم بواسع رحمته ورضوانه، وأن يدخلهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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