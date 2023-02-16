بعد 11 يومًا.. إنقاذ شابَّة تركية من أنقاض الزلزال

نجحت فِرق الإغاثة في إنقاذ شابة تركية من تحت الأنقاض في ولاية قهرمان مرعش بعد مُضي 248 ساعة (11 يومًا) على كارثة الزلزال.

وانتشلت الفِرق الشابة ألينا أولماز (17 عامًا)، حية من تحت أنقاض مبنى منهار في منطقة "دول قادر أوغلو"، بحسب مراسل الأناضول.

وسلّمت فِرق الإنقاد أولماز إلى طواقم الإسعاف لنقلها إلى المستشفى من أجل العلاج.

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزّات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر / الأناضول