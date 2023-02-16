شرطة المعابر بغزة تكشف تفاصيل ضبطها لأدوية بيطرية مخالفة

ضبطت شرطة التفتيش بمعبر كرم أبو سالم التجاري، بالتعاون مع اللجنة المشتركة، مواد تجارية وأدوية بيطرية مخالفة، وذلك في إطار العمل اليومي لتفتيش جميع البضائع التجارية والمواد الغذائية الواردة عبر المعابر.



وأوضح مدير شرطة معبر كرم أبو سالم مقدَم هاني الناقة أن اللجنة المشتركة المكونة من ضبّاط شرطة المعبر والمباحث بالتعاون مع وزارة الزراعة، ضبطت عددًا من صناديق الأدوية البيطرية غير المطابقة للمقاييس والمواصفات الفلسطينية والممنوعة من الاستيراد، قادمة عبر معبر كرم أبو سالم.

وأكد الناقة أنه تم تحويل القضية لجهات الاختصاص التي بدورها قامت بإتلاف جميع الكمية المضبوطة في حاويات خاصة، داخل حرم المعبر حسب الأصول، واللوائح القانونية.



المصدر / فلسطين أون لاين