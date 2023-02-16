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"حماس" تعزّي شعبنا بضحايا حادث الإسماعيلية

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"حماس" تعزّي شعبنا بضحايا حادث الإسماعيلية

16 فبراير 2023 . الساعة 12:30 بتوقيت القدس
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شعار حركة حماس

تقدّمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأحر التعازي والمواساة إلى شعبنا الفلسطيني وإلى عوائل ضحايا حادث المرور المؤسف الذي وقع صباح اليوم في مدينة الإسماعيلية بجمهورية مصر العربية والذي أسفر عن عدد من الوفيات والإصابات.

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وسألت حركة حماس في تصريح تعزية ومواساة اليوم الخميس، الله عز وجل أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهم ذويهم ومحبيهم جميل الصبر وحسن العزاء.

المصدر / فلسطين أون لاين
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