4 لاعبين ومدرب يغادرون غزة

غزة/ مؤمن الكحلوت:

غادر وفد منتخب كرة الطائرة الشاطئية غزة اليوم، عبر معبر رفح البري في طريقهما للعاصمة المصرية القاهرة ومن ثم لقطر، للمشاركة في بطولة غرب آسيا.

ويضم وفد المنتخب الكابتن عبد الرحمن طافش مدربا، واللاعبين (إبراهيم قصيعة، وخالد العرقان، وطالب النجار، ومحمد القيشاوي)، حيث سيمثلون فلسطين بفريقين.

وتنطلق البطولة في الثالث والعشرين من فبراير الجاري، حيث سيتم سحب القرعة قبل انطلاق البطولة بيوم واحد، وبحضور مندوبي الفرق.

وخاض المنتخب فترة إعداد جيدة الفترة السابقة، حيث يأمل اتحاد اللعبة، بالحفاظ على انجاز الموسم الماضي على أقل تقدير، عندما فاز قصيعة والعرقان ببرونزية البطولة لأول مرة في تاريخ فلسطين.