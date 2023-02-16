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فرار 5 سجناء متهمين بجرائم قتل من مركز إصلاح وتأهيل جنين

16 فبراير 2023 . الساعة 09:55 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أكدت الشرطة الفلسطينية، صباح اليوم الخميس 16 فبراير 2023، أن خمسة سجناء متهمون بجرائم قتل فروا فجر اليوم، من مركز إصلاح وتأهيل جنين شمل الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي إرزيقات، بأن السجناء الفارين متهمون بجرائم قتل وهم من مناطق متفرقة في المحافظة.

وأشار ارزيقات في تصريحات صحفية، إلى أن قوات كبيرة من الشرطة والأجهزة الأمنية انتشرت في المحافظة لملاحقة الفارين وإلقاء القبض عليهم.

وطالب، بعدم التعامل مع هؤلاء السجناء وضرورة الإبلاغ عن أي تحركات لهم والمساهمة في القبض عليهم حفاظا ًعلى حياتهم وحياة الآخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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