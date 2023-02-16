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مطلوب موظفة علاقات عامة للعمل في مؤسسة فرحة لتيسير الزواج

16 فبراير 2023 . الساعة 09:44 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة فرحة لتيسير الزواج بمدينة غزة تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى ( موظفة علاقات عامة ) .

المهام المطلوبة

-  التحدث الرسمي باسم الشركة

-  تشبيك العلاقات بين الشركة والمؤسسات الأخرى

-  إدارة ملف التصوير الخاص باستديو كرزة التابع لفرحة

- القدرة على تحديد الوسائل المختلفة للاتصال

-  تنظيم فعاليات الشركة

-  القدرة على إدارة التواصل على الإنترنت

طريقة التسجيل

- على من تجد بنفسها القدرة والكفاءة في شغل المنصب الوظيفي، برجاء التقدّم بالسيرة الذاتية عبر واتس اب رقم

972597716262  +

- العنوان : مدينة غزة - مقابل منتزه البلدية - عمارة الجاردينز - الطابق الثالث .

- ملاحظة : على المتقدمة أن تكون سكان مدينة غزة .

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