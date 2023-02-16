مطلوب موظفة علاقات عامة للعمل في مؤسسة فرحة لتيسير الزواج

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة فرحة لتيسير الزواج بمدينة غزة تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى ( موظفة علاقات عامة ) .
المهام المطلوبة
- التحدث الرسمي باسم الشركة
- تشبيك العلاقات بين الشركة والمؤسسات الأخرى
- إدارة ملف التصوير الخاص باستديو كرزة التابع لفرحة
- القدرة على تحديد الوسائل المختلفة للاتصال
- تنظيم فعاليات الشركة
- القدرة على إدارة التواصل على الإنترنت
طريقة التسجيل
- على من تجد بنفسها القدرة والكفاءة في شغل المنصب الوظيفي، برجاء التقدّم بالسيرة الذاتية عبر واتس اب رقم
972597716262 +
- العنوان : مدينة غزة - مقابل منتزه البلدية - عمارة الجاردينز - الطابق الثالث .
- ملاحظة : على المتقدمة أن تكون سكان مدينة غزة .