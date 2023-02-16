الإعلان عن سبب وفاة مراسل قنوات أون سبورت محمد غندر فجر اليوم

أعلن الكابتن خالد الغندور نجم نادى الزمالك السابق على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة مراسل أون سبورت في بورسعيد محمد غندر.

وقال الغندور إن مراسل أون سبورت "غندر" تعرّض لأزمة قلبية مفاجئة أدَّت إلى وفاته عن عمر يناهز 52 عامًا.

وسيشيّع "غندر" بعد صلاة الظهر من مسجد الكبير المتعال ببورسعيد.

ونعى نادي المصري البورسعيدي، ومجلس إدارته، مراسل أون سبورت محمد غندر.

وكتب النعي عبر حساب النادي على فيسبوك: "مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، ينعى بخالص الحزن والأسى، وفاة ابن بورسعيد، الإعلامي محمد غندر، مراسل قنوات أون تايم سبورت، والذي ظل لسنوات وسنوات مسؤولًا عن تغطية أخبار النادي المصري بعدد كبير من القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة".

المصدر / وكالات