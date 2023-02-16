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حادث سير يوقع وفيّات لمواطنين من غزة في مدينة الإسماعيلية

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محدث حادث سير يوقع وفيّات لمواطنين من غزة في مدينة الإسماعيلية

16 فبراير 2023 . الساعة 09:10 بتوقيت القدس
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تفاصيل أولية عن حادث سير أوقع وفيات لمواطنين من غزة في مدينة الإسماعيلية

كشف سفير السلطة في القاهرة دياب اللوح عن أن الحادث المؤسف بالإسماعيلية الذي وقع صباح اليوم أودى بحياة 5 فلسطينيين من قطاع غزة وإصابة ثلاثة آخرين.

وطالع "" العديد من المنصات، التي أكدت وفاة عدد من المسافرين من سكان قطاع غزة، صباح اليوم، خلال حادث سير في مدينة الإسماعيلية المصرية.

ووقع الحادث في أثناء سفر الحافلة من نوع "H1" التي تقل المواطنين باتجاه معبر رفح.

ووفق ما اطلع عليه "" على بعض جوزات السفر، فإن معظم الوفيات والجرحى من محافظة خان يونس، ويتحفظ على الأسماء حتى ورودها بشكل رسمي.

ووقع الحادث مقابل كافتيريا العزازي بالإسماعيلية، فيما قالت مصادر، إنه تمَّ نقل الوفيات والإصابات في الحادث لقسم مستشفى طوارئ الإسماعيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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