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تفاصيل أولية عن حادث سير أوقع وفيات لمواطنين من غزة في مدينة الإسماعيلية

16 فبراير 2023 . الساعة 09:10 بتوقيت القدس
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تفاصيل أولية عن حادث سير أوقع وفيات لمواطنين من غزة في مدينة الإسماعيلية

طالع "" العديد من المنصات، التي أكدت وفاة عدد من المسافرين من سكان قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، خلال حادث سير في مدينة الإسماعيلية المصرية.

ووقع الحادث أثناء سفر الحافلة من نوع "H1" التي تقل المواطنين باتجاه معبر رفح.

ووفق ما اطلع عليه "" على بعض جوزات السفر، فإن معظم الوفيات والجرحى من محافظة خان يونس، ويتحفظ على الأسماء حتى ورودها بشكل رسمي.

ووقع الحادث مقابل كافتيريا العزازي بالإسماعيلية، فيما قالت مصادر، إن تم نقل الوفيات والإصابات في الحادث لقسم مستشفى طوارئ الإسماعيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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