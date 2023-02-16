فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تفاصيل أولية عن حادث سير أوقع وفيات لمواطنين من غزة في مدينة الإسماعيلية

"كيدزانيا".. منتج تعليمي غزي مبني على التعلم باللعب

ارتفاع أسعار الدواجن بالضفة.. حكومة اشتية تتفرّج

في صيرورة (إسرائيل) الحالية

نتنياهو لعنة "ما كان فيلّا في غابة"

الأسرى وبن غفير.. الصلابة في مواجهة البهتان

16 فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

أهالي جبل المكبر: أين السلطة من الهدم الإسرائيلي بالقدس؟

كيف نكسر معادلة 9 مقابل 9؟

حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية

حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية

16 فبراير 2023 . الساعة 08:44 بتوقيت القدس
...
حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرّقة من الضفة الغربية.

واعتقلت 7 مواطنين من سكان بلدة بيت كاحل غرب الخليل، وهم: إياد حسن العطاونة، مجد إسماعيل العطاونة، عمر محمد العطاونة، سعيد ماهر عصافرة، مصطفى صقر عصافرة، عبد الخالق جودي، محمد الزهور.

وفي رام الله، اعتقل مدحت البزار من بيتللو، وأحمد كفاية من بيتونيا، والمحرر محمد ضراغمة، فيما اعتقل المحرر براء عبدالصمد، ومحمد أبو عليا من البيرة.

اقرأ أيضًا: اقتحامات واعتقالات بمناطق متفرّقة من الضفة الغربية

وفي قلقيلية، اعتقل المحرر ساجي أبو عذبة، والشاب براء حماد.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال وسام أبو محسن من تياسير شرق طوباس.

واعتقلت الجريح محمود الطرزي من جنين بعد اقتحام واسع للمدينة وسط اشتباكات مسلّحة مع المقاومين.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#حملة اعتقالات #اعتقالات في الضفة #حملة مداهمات #اعتقالات في مدن الضفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة