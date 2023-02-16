حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرّقة من الضفة الغربية.

واعتقلت 7 مواطنين من سكان بلدة بيت كاحل غرب الخليل، وهم: إياد حسن العطاونة، مجد إسماعيل العطاونة، عمر محمد العطاونة، سعيد ماهر عصافرة، مصطفى صقر عصافرة، عبد الخالق جودي، محمد الزهور.

وفي رام الله، اعتقل مدحت البزار من بيتللو، وأحمد كفاية من بيتونيا، والمحرر محمد ضراغمة، فيما اعتقل المحرر براء عبدالصمد، ومحمد أبو عليا من البيرة.

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وفي قلقيلية، اعتقل المحرر ساجي أبو عذبة، والشاب براء حماد.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال وسام أبو محسن من تياسير شرق طوباس.

واعتقلت الجريح محمود الطرزي من جنين بعد اقتحام واسع للمدينة وسط اشتباكات مسلّحة مع المقاومين.

المصدر / فلسطين أون لاين