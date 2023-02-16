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الطقس: فرص مهيأة لسقوط أمطار متفرقة

16 فبراير 2023 . الساعة 08:17 بتوقيت القدس
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الطقس: فرص مهيأة لسقوط أمطار متفرقة

يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويبقى الجو باردا في معظم المناطق، وشديد البرودة في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الوسطى والجنوبية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أجواء غائمة 

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وشديد البرودة، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس يوم الجمعة

يكون الجو يوم غد الجمعة غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ارتفاع على درجات الحرارة

أما السبت: فيكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما يكون الجو، يوم الأحد المقبل، صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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