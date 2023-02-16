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محدث الاحتلال ينسحب من جنين بعد اعتقال شاب

16 فبراير 2023 . الساعة 05:40 بتوقيت القدس
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جانب من اقتحام مدينة جنين

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة جنين ومخيمها، بعد اعتقال الجريح محمود الطرزي عقب اقتحام منزله في حي المراح بجنين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مخيم جنين، انطلاقًا من حاجز الجلمة الاحتلالي.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال، عقب اقتحامها المخيم.

وأفادت مصادر محلية، أن المقاومين استهدفوا قوات الاحتلال بعبوة شديدة الانفجار على مدخل مخيم جنين.

 كما تم تفعيل صفارات الإنذار في المدينة ومخيمها.

إلى ذلك دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين.

فيما دفعت قوات الاحتلال بمزيد من قواتها بتجاه جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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