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موسكو تدعو لانعقاد مجلس الأمن وبحث المعلومات الجديدة حول تفجير "السيل الشمالي"

16 فبراير 2023 . الساعة 05:10 بتوقيت القدس
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أعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا طلبت عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير لبحث المعلومات الجديدة حول تفجير أنابيب غاز "السيل الشمالي".

وقال بوليانسكي على "تيليغرام" "في ضوء المعلومات الجديدة المتعلقة بتفجير خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي"، طلبنا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير الساعة 15:00 بتوقيت نيويورك".

وكان الصحفي الأمريكي سيمور هيرش قد نشر في وقت سابق من هذا الشهر مقالا، كشف فيه أن الولايات المتحدة دبرت تفجير خطوط أنابيب غاز "السيل الشمالي" في بحر البلطيق، وأن عملية التفجير نفذها النرويجيون في مياههم في سبتمبر الماضي.

ونفت الولايات المتحدة ضلوعها في التفجير، فيما تتهمها روسيا فيه علنا، نظرا لأنها المستفيد الوحيد من هذه الجريمة، وعلى خلفية تهديدات علنية أصدرها بايدن بمنع وصول الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر هذه الأنابيب.

المصدر / وكالات
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#روسيا #مجلس الأمن الدولي #السيل الشمالي #أبابيب الغاز

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