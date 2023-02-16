طبيب يخفي زواجه من 4 سيدات على مدار 24 عامًا.. كيف تم كشفه؟

قضت محكمة مصرية بمعاقبة طبيب مشهور بمحافظة الغربية، بالحبس 6 أشهر، وتعويض زوجته 5 آلاف جنيه، وكفالة ألف جنيه، لإدلائه ببيانات خاطئة عن عنوان زوجته الأولى في وثائق زواجه الثالث والرابع.

الطبيب صاحب الواقعة أخفى الزواج بأخريات عن زوجته الأولى، وذكر معلومات خاطئة ومغلوطة عن عنوانها، حتى لا يتم إعلامها بالزواج من أخريات، بل إنه أنجب من بعضهن 12 ابنًا على مدار 24 عامًا.

بداية الأحداث تعود لتورط جرّاح شهير - تخصص في جراحة الأورام بمدينة طنطا - في الزواج بأربع سيدات، دون علم اثنتين منهن حتى اكتشفت إحدى الزوجات الأمر من خلال رسائل على "فيسبوك"، فتقدمت بدعوى قضائية ضد زوجها.

الزوجة طالبت، وفق القانون، بمعاقبته لإخفائه زواجه الثالث والرابع عنها، وقيامه بالتدليس عليها، وتزويد الآخرين من بينهم مأذون المنطقة التي يتولى عقد القران بمعلومات خاطئة ومغلوطة عن عنوانها حتى لا يتم إخبارها، وفقًا للقانون، بأمر زواجه من ثالثة ورابعة.

من جانبه، قال أسامة عمر، محامي الزوجة: إن موكلته تزوجت الطبيب الشهير في العام 1999، وأنجبت منه خمسة أبناء، ثم تزوج بأخرى في العام 2001 وأنجب منها 6 أبناء، وكان هذا بعلمها ومعرفتها، مضيفًا: أن الزوجة اكتشفت قبل أسابيع أن زوجها تزوج بسيدة ثالثة سرًا، وذلك من خلال رسائل على "فيسبوك".

وتابع: إن الزوجة تمكنت من الحصول على صور لوثيقة زواج الطبيب، مشيرًة إلى أنه من خلال مخاطبة الجهات الرسمية للحصول على أصل وثيقة الزواج، فوجئت بأن زوجها متزوج من زوجتين سرًا، إحداهما وهي الثالثة في العام 2017، والأخيرة وهي الرابعة في العام 2020.

المصدر / وكالات