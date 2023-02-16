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إعلان الإضراب الشامل في مدينة اللد المحتلة

16 فبراير 2023 . الساعة 00:50 بتوقيت القدس
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أعلنت اللجنة الشعبية في مدينة اللد المحتلة، الثلاثاء، عن إضراب شامل اليوم الخميس في المدينة احتجاجًا على جرائم العنف التي راح ضحيتها شابين.

وقالت اللجنة في بيان مقتضب: "على أثر جرائم القتل في بلدنا وانعدام الأمان في شوارعنا فإننا نعلن عن الإضراب العام في كل مرافق الحياة في مدينة اللد".

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وأضاف رئيس اللجنة الشعبية باللد خالد زبارقة: "هذا وضع لا يطاق، ولا يمكن أن يستمر، ونحن الآن توجهنا إلى أهلنا على المستوى الشعبي حتى يتحرك الشارع".

وتابع، "هذه البداية، البداية ستكون هذا الإضراب حتى يتحرك الشارع، ويُوصل الرسالة لمن يجب أن تصل إليه، وسيكون هناك خطوات تصعيدية في الأيام المقبلة".

وأعلنت الطواقم الطبية، الأربعاء، مقتل شابين في مدينة اللد، حيث قُتل أحدهما في ساعات العصر، وأعلن خلال ساعات المساء عن مقتل شاب آخر.

وخلال ساعات الصباح لقي أيمن الأسد مصرعه بجريمة إطلاق نار في بلدة اللقية بالنقب، ليرتفع بذلك عدد ضحايا الجريمة إلى 14 قتيلاً منذ مطلع العام الجاري.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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