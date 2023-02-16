الملتقى الوطني لدعم الـمقـاومة في الأردن يبارك العمليات البطولية في القدس

بارك الملتقى الوطني لدعم الـمقـاومة في الأردن، الثلاثاء، عمليات المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي في القدس والأراضي المحتلة.

وقال الملتقى في بيانه، إن ما سطره المجاهدون في فلسطين من ملاحم بطولية، أثبتت فشل المنظومة الأمنية للكيان الصهيوني، موجهين صفعة قوية له في قلب كيانه الغاصب.

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وأشاد الملتقى بمجموعات عرين الأسود وكل الكتائب المسلحة في عموم الضفة الغربية، من خلال الفعل المقاوم الذي لم يغب عن الوجدان الفلسطيني يومًا، رغم حالات التنسيق الأمني والرشوة الاقتصادية وأدوات الخنق والحصار التي يتبعها الاحتلال.

كما ناقش الملتقى العدوان الصهيوني المزمع على المسجد الأقصى المبارك، والعدوان المتصاعد على أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، مؤكدًا أن الملتقى سيتبنى في الفترة القادمة سلسلة من التحركات يدعو خلالها جماهير الشعب الأردني إلى المساهمة فيها بكل ما أوتيت من قوة.

وأدان الخطوات التطبيعية الجديدة بين المجلس العسكري السوداني وكيان الاحتلال، مؤكدًا أنها خطوات تناقض الإرادة الشعبية السودانية وتعمق الأزمات.

وأشار إلى أن، التجارب العربية الطويلة أثبتت أن الوعود المقترنة بالتطبيع لم تكن أكثر من أوهام، وأن ثمن مواجهة هذا الاحتلال أهون من ثمن ممالأته، وهو الذي لا ينظر لأي شعب عربي أو إسلامي إلا بعين الشطب والإلغاء والهيمنة.

ودعا الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، لعقد مؤتمرًا صحفيًا خلال الأسبوع القادم لعرض موقفه من العدوان الصهيوني والتطبيع العربي.

المصدر / فلسطين أون لاين