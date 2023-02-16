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فاجعة كروية.. وفاة حارس مرمى بعد تصديه لركلة جزاء!

16 فبراير 2023 . الساعة 00:04 بتوقيت القدس
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أُعلن في بروكسل وفاة حارس مرمى فريق فينكل سبورت البلجيكي أرنه إسبيل عن عمر ناهز (25 عامًا)، أثناء مباراة امام فريق نادي فشتروشبيك في سياق منافسات دوري الهواة البلجيكي لكرة القدم.

وسقط الحارس إسبيل على الأرض بشكل مفاجئ بعد لحظات قليلة من نجاحه في صد ضربة الجزاء وسط ذهول ساد اللاعبين والجمهور داخل الملعب.

وقامت اجهزة الإسعاف المختصة باستخدام جهاز الصدمات الكهربائية، على أمل انقاذ حياته وتم نقله الى المشفى إلا أنه توفي هناك.

وقال ستيفان ديفرشن، المدرب المساعد لفريق فينكل سبورت، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "الكرة كانت لا تزال في اللعب، والحارس قام بأقصى سرعة ممكنة من أجل التصدي للكرة، ولكنه سقط سريعًا".

وأوضح أن الأمر كان مرعبًا، بعد رسالة أفادت بأن الحارس توفي.

وشارك أكثر من 1000 شخص في تشييع جنازة إسبيل وقد نشر نادي فينكل سبورت بيانًا، أعلن فيه الحزن والحداد على وفاة أرنه إسبيل، مقدمًا التعازي لعائلته وأصدقائه على الحادث الأليم.

المصدر / وكالات
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