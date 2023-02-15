سيتي يخرج منتصرا من معقل أرسنال ويتصدر "البريميرليغ"

خرج مانشستر سيتي بانتصار غال من معقل مضيفه أرسنال بثلاثة أهداف لواحد، الأربعاء، في قمة مؤجلة من الجولة 12 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".

بدأ اللقاء بحماسة كبيرة تُرجمت سريعا إلى محاولات جادة من الطرفين قبل أن يفرض أرسنال أفضليته ويستحوذ على الكرة بنسبة وصلت إلى 60 بالمئة ما أجبر سيتي على التراجع قليلا في مناطقه وبناء هجماته بتأنٍ أمام خطوط مترابطة لأصحاب الأرض.

وتمكن سيتي من كسر بياض النتيجة في الدقيقة 24 إثر خطأ من الياباني تاكييرو تومياسو، مدافع أرسنال، استغله البلجيكي كيفين دي بروين الذي خطف الكرة وسددها بطريقة رائعة عجز آرون رامسديل عن ردها لتدخل الشباك هدفا أول.

عقب الهدف رفع أرسنال نسقه الهجومي عبر تحركات سريعة من ثلاثي الخط الأمامي مارتينيلي ونكيتاه وبوكايو ساكا الذي تحصل على ركلة جزاء ترجمها بنفسه إلى هدف أدرك به التعادل "للغنرز".

في الشوط الثاني ظهر "سيتيزين" بصورة أفضل وسيطر بشكل واضح على مجريات اللعب، الأمر الذي جعل دفاع أرسنال يقع في الخطأ في أكثر من مناسبة.

ومن أحد هذه الأخطاء سجل جاك غريليتش الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 72 بتسديدة جميلة بعد تمريرة من الألماني إلكاي غوندوغان.

رغبة كتيبة الإسباني بيب غوارديولا في تحقيق الفوز مكنته من إضافة هدف ثالث جاء من هجمة مرتدة سريعة أنهاها النرويجي إيرلينغ هالاند بتصويبة هزت شباك أرسنال مع حلول الدقيقة 82.

بهذا الفوز صعد مانشستر سيتي إلى صدارة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 51 نقطة، متخطيا أرسنال الذي تراجع إلى المركز الثاني بفارق الأهداف.

المصدر / فلسطين أون لاين