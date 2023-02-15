ضبط معمل مواد تنظيف يُزور علامات تجارية بخانيونس

ضبطت شرطة مباحث تموين والمعادن الثمينة في محافظة خانيونس، بالتعاون مع قسم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني، معملًا لتصنيع مواد التنظيف يزور علامات تجارية.

جاء ذلك، خلال جولات تفتيشية بالتعاون مع الأقسام المختصة بوزارة الاقتصاد، على المحال التجارية والأسواق في المحافظة.

وأوضح مدير التموين والمعادن الثمينة في المحافظة الرائد بلال أبو جزر، أنه تم تحرير محضر ضبط للمعمل، الذي احتوى على مواد تنظيف، وعبوات فارغة، ولواصق لعلامات تجارية، والتحفظ على المكان، وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.

وأشار إلى أن المباحث أحالت ملف القضية إلى الجهات الحكومية المختصة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية.

المصدر / فلسطين أون لاين