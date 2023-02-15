"تشجيع الاستثمار" تستأنف استقبال طلبات تمويل المشاريع الصغيرة

أعلنت هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية في غزة، اليوم، استئناف استقبال طلبات تمويل المشاريع الصغيرة بنظام القرض الحسن.

وذكرت الهيئة في بيان، أنها شرعت في استقبال الطلبات على أن يبقى الباب مفتوحًا حتى 28 الشهر الجاري.

وأشارت إلى أن الفئات المستهدفة تشمل المشاريع (الزراعية، والصناعية، وتكنولوجيا المعلومات، والمشاريع الصحية).

وأفادت الهيئة، بأنه سيتم استقبال الطلبات إلكترونيًّا.

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المصدر / فلسطين أون لاين