الاحتلال يقتحم الخليل لهدم منزل منفذ عملية "كريات أربع"

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، المنطقة الجنوبية في الخليل تمهيداً لهدم منزل الشهيد محمد الجعبري منفذ عملية "كريات أربع" البطولية.

وأُطلقت دعوات شبابية لإغلاق الطرق والشوارع والدفاع عن منزل عائلة الشهيد محمد كمال الجعبري (35 عامًا)، الذي ينوي الاحتلال هدمه.

ووافقت محكمة الاحتلال في 5 فبراير الحالي على هدم منزل الشهيد الجعبري في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، بعد رفضها اعتراضًا من العائلة بخصوص هدم المنزل.

📹 قوات الاحتلال تقتحم محيط منزل عائلة الشهيد محمد الجعبري في المنطقة الجنوبية بالخليل تمهيداً لهدمه pic.twitter.com/6tx9h3SlQ8 — فلسطين أون لايـن (@F24online) February 15, 2023

ونفذ الشهيد "الجعبري" عملية إطلاق نار بطولية في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي الفلسطينيين قرب الخليل؛ وأسفرت عن قتل مستوطن وإصابة 5 آخرين.

وبعد يوم من تنفيذ العملية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت عينون قضاء الخليل، وداهمت منزل الشهيد الجعبري، ورسمت خرائط تمهيدا لتفجيره فيما بعد، وذلك قبل أن تعتقل شقيقه نبيل الجعبري.

ومحمد الجعبري هو شقيق الأسير المحرر وائل الجعبري المبعد إلى قطاع غزة، والذي تحرر في صفقة وفاء الأحرار في شهر أكتوبر/تشرين أول 2011، وكان محكوما بمؤبدين بتهمة قتل جنديين خلال انتفاضة الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين