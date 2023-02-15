هل يشارك أبو غنيمة مع شباب رفح أمام غزة الرياضي؟

غزة/ وائل الحلبي:

يسعى شباب رفح لاستعادة اثنين من أبرز لاعبيه المصابين قبل مباراة الفريق المرتقبة أمام غزة الرياضي، والتي من المقرر أن تجمعهما على ملعب فلسطين يوم الأحد القادم في افتتاح الجولة التاسعة عشر من دوري الدرجة الممتازة.

ولا زالت الأمور غير مؤكدة من إمكانية مشاركة أبو غنيمة في المباراة أمام ناديه الأم من عدمها، بسبب استمرار معاناته من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفريق أمام الشجاعية في الجولة السابعة عشر.

وكشفت الفحوصات الطبية معاناة أبو غنيمة من تمزق في العضلة الضامة، وهذا ما جعله يغيب عن المباراة الأخيرة أمام شباب خانيونس، مع خضوعه لتدريبات تأهيلية من أجل العودة بشكل أفضل عقب التعافي من الإصابة.

وسيكون من المرجح غياب أبو غنيمة عن المباراة أمام غزة الرياضي، أو المشاركة كبديل خاصة وأنه لا زال بحاجة لمزيد من الوقت للتعافي التام.

وفي نفس السياق يعود عبد الله قفة متوسط ميدان الفريق للتدريبات من جديد بعدما غاب عنها منذ إصابته التي تعرض لها في مباراة الفريق والصداقة بالجولة السادسة عشر.

وعانى قفة من إصابة قوية في مشط القدم خلال مباراة شباب رفح والصداقة، والتي غادرها إلى المستشفى مباشرة حيث حصل على راحة سلبية من حينها، الأمر الذي يجعل مشاركته في مباراة غزة الرياضي صعبة على أن يتمكن من اللعب في مباراة الزعيم أمام اتحاد بيت حانون في الجولة الـ20.

المصدر / فلسطين أون لاين