نجم خدمات رفح يغيب عن موقعة الشجاعية

غزة/ وائل الحلبي:

يفتقد خدمات رفح لأحد أبرز نجومه في مباراته القادمة أمام اتحاد الشجاعية، والتي تجمعهما على ملعب اليرموك يوم الأحد القادم، في اطار الجولة الثامنة عشر من الدوري الممتاز.

ويغيب مهند حسنين لاعب خدمات رفح عن مباراة الفريق الهامة أمام اتحاد الشجاعية بسبب البطاقة الصفراء الثالثة التي تحصل عليها في مباراة الجولة السابقة أمام شباب جباليا.

وغاب أبو حسنين عن التشكيلة الأساسية للفريق في مبارياته الأخيرة، إلا أنه شارك بديل في المباريات الأخيرة وساهم في تحقيق الفريق للانتصارات خاصة في مباراته الأخيرة أمام شباب جباليا.

ويسعى خدمات رفح للعودة بالفوز من أمام الشجاعية للابتعاد في الصدارة والاقتراب من التتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة السابعة في تاريخه، حيث يحتل المركز الأول برصيد 44 نقطة بفارق خمسة نقاط عن جاره الشباب صاحب المركز الثاني وثمانية نقاط عن الشجاعية الذي يحتل المركز الثالث.

ومن المتوقع أن يواصل إسلام أبو عريضة مدرب الفريق الاعتماد على يوسف داوود في التشكيلة الأساسية بدلا من حسنين الذي سيخرج من قائمة المباراة.

المصدر / فلسطين أون لاين