الكشف عن موعد مباراة المغرب والبرازيل الودية

يخوض منتخب البرازيل لكرة القدم، بطل العالم خمس مرات، مباراة ودية مع مضيفه المغربي رابع مونديال قطر 2022، في طنجة في 25 آذار/مارس المقبل، بحسب ما أعلن اتحاده الأربعاء.

وقال الاتحاد في بيان "يبدأ المنتخب البرازيلي دورته الجديدة في مواجهة أحد المتأهلين إلى نصف نهائي المونديال الأخير".

وكان المغرب حقق مشواراً تاريخياً في مونديال قطر، عندما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف النهائي حيث خسر أمام فرنسا. في المقابل، ودّع المنتخب البرازيلي في ربع النهائي بركلات الترجيح أمام كرواتيا.

وستكون المباراة الأولى التي تخوضها البرازيل على الأراضي المغربية.

ويتسع ملعب ابن بطوطة لـ65 ألف متفرج، وكان مسرحاً لمواجهتي فلامنغو البرازيلي في كأس العالم للأندية الأخيرة التي أنهاها في المركز الثالث.

وفيما لم يعين الاتحاد البرازيلي بديلا لتيتي الذي ترك المنتخب بعد توليه الاشراف عليه بين 2016 و2022، ونفى شائعات التعاقد مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، كشف ان رامون مينيزيس (50 عاماً) مدرّب منتخب تحت 20 سنة سيكون مسؤولاً موقتاً عن "سيليساو" في الرحلة المغربية.

وقال رئيس الاتحاد البرازيلي إدنالدو رودريغيش "هذه بداية جيدة لكرة القدم البرازيلية... اخترنا خصماً قوياً وهو المغرب الذي بلغ نصف نهائي المونديال".

انتظر المنتخب المغربي حتى عام 1997 لمواجهة أولى ضد البرازيل، وتحديدا في بيليم في مباراة دولية ودية. قدّم عرضا جيدا قبل أن يسقط بهدفين نظيفين في الدقائق العشر الأخيرة سجلهما دنيلسون (80 و88).

بعدها بسنة واحدة، التقى المنتخبان في دور المجموعات في مونديال فرنسا 1998. وللمفارقة اقيمت المباراة في مدينة نانت التي دافع عن الوانها مدرب المغرب انذاك الفرنسي هنري ميشال. حقق المنتخب البرازيلي فوزا سهلا بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها رونالدو وريفالدو وبيبيتو.

من جهته، أعلن الاتحاد المغربي انه سيخوض ودية ثانية مع البيرو في مدريد في 28 آذار/مارس.

قال في بيان "تثمينا لتوهج كرة القدم المغربية وجماهيرها التي اصبحت محط اشادة عالمية بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم قطر 2022، ارتأت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بان يكون اول ظهور لأسود الأطلس امام جماهيره بالمغرب ، في مباراة ودية دولية امام منتخب البرازيل المصنف الاول عالميا.. بالملعب الكبير بطنجة يوم السبت 25 مارس 2023 على الساعة العاشرة ليلا".

تابع "بعد ذلك، سيتوجه المنتخب الوطني إلى إسبانيا، حيث سيواجه يوم الثلاثاء 28 مارس 2023 في مباراة ودية ثانية منتخب البيرو، على أرضية ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو بمدينة مدريد، على الساعة التاسعة والنصف ليلا بالتوقيت المحلي".