أول تعليق من ميسي ونيمار بعد خسارة باريس أمام بايرن

قدّم نجما باريس سان جيرمان، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله البرازيلي نيمار، اعتذارًا للجماهير أمس الثلاثاء، بعد خسارتهم في دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ.

وسقط النادي الباريسي مساء أمس الثلاثاء أمام نظيره بايرن ميونخ بهدف نظيف عبر توقيع الفرنسي، كينغسلي كومان، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "حديقة الأمراء"، بذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن نيمار وميسي قاما بأخذ اللاعبين وذهبا معهم إلى ألتراس النادي لتقديم اعتذارهم على الخسارة وشكرهم على دعمهم.

وكانت ليلة الأمس، للعمالقة الفرنسيين، حزينة حيث كافحوا لإيجاد طريقة للدخول إلى المباراة حتى دخول كيليان مبابي الذي غير المباراة وأحرز هدفًا رائعًا لفريقه ولكن تم إلغاؤه بعد تدخل تقنية الفيديو "VAR".

وبدا ميسي ونيمار في حالة حزن كبيرة عقب السقوط أمام بايرن ميونخ، حيث تلقى الفريق أمس الثلاثاء، الخسارة الثالثة تواليًا للنادي الباريسي بعد الهزيمة في ثمن نهائي كأس فرنسا أمام مارسيليا (2-1)، على ملعب "الفيلودروم"، ثم الخسارة يوم السبت في مباراة الدوري الفرنسي أمام موناكو (3-1) بملعب "لويس الثاني".

وجاءت الخسارة لتعزز معاناة كتيبة المدرب الفرنسي، كريستوف غالتييه؛ إذ خسر الفريق حتى الآن 5 لقاءات في جميع المسابقات هذا العام، كما يواجه الفريق شبح الإقصاء من دور الـ16 بدوري الأبطال للمرة الثانية تواليًا.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين بعد 3 أسابيع، في شهر مارس/ آذار المُقبل، حيث يحل "بي إس جي" ضيفًا على بايرن ميونخ، يوم الأربعاء 8 مارس على ملعب "أليانز ستاديوم"، في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن باريس سان جيرمان يستأنف مشواره المحلي مرة أخرى يوم الأحد المقبل بمواجهة ليل في الجولة الـ24 من الدوري الفرنسي.

المصدر / وكالات