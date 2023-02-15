تقرير إنجليزي يكشف مصير آيت نوري مع وولفارهامبتون

أشاد تقرير إعلامي إنجليزي باللاعب الجزائري، ريان آيت نوري، نجم نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، حيث وصفه بـ"منجم الذهب" بالنسبة لإدارة نادي "الذئاب"، مشيرًا إلى الارتفاع الرهيب في قيمته السوقية، وسط توقعات بانتقاله نحو نادٍ آخر بقيمة مالية كبيرة، اعتبارًا من فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان آيت نوري، قد انضم إلى نادي وولفرهامبتون، بنظام الإعارة في صيف 2020، قادمًا من نادي أنجيه الفرنسي، قبل أن تقرر إدارة "الذئاب" تفعيل خاصية الشراء في العام الموالي، والتوقيع له على عقد مدته 5 سنوات، أي إلى غاية عام 2026.

وقال موقع "فوتبول فان كاست" في تقرير له عن الدولي الجزائري المرشح ليكون في قائمة منتخب الجزائر خلال معسكر مارس/ آذار القادم، إن آيت نوري يتوقع أن يحقق مكاسب مالية كبيرة لوولفرهامبتون مستقبلًا، مشيرًا إلى أن المدرب السابق لـ"الذئاب"، البرتغالي برونو لاج، ترك "إرثًا ذهبيًا" للفريق.

وأكد ذات المصدر، أن المدرب لاج، ربما يكون قد وقع مع لاعب يمكنه تحقيق ثروة صغيرة للنادي، بعد أن حصل على خدمات آيت نوري في صفقة بلغت قيمتها 9.5 مليون جنيه إسترليني فقط، وأوضح: "قد يكون جويليان لوبتيغي هو الشخص الذي سيستفيد من هذه الصفقة".

وحرص الموقع الإنجليزي على إبراز التطور الحاصل في مستويات آيت نوري، وكتب بهذا الخصوص: "انتقل الظهير الأيسر من مستوى أعلى الموسم الماضي وبمتوسط تصنيف "سوفاسكور" بلغ 6.9/10، كأفضل لاعب في وولفرهامبتون من ناحية الأداء"، قبل أن يضيف: "مستواه هذا الموسم لم يرق إلى مستوى الموسم الماضي 2021/22، إلاّ أن تحسنه ككل لم يمر دون أن يلاحظه أحد".

وأشار ذات المصدر إلى أن موقع "ترانسفير ماركت" قدر القيمة التسويقية للاعب البالغ من العمر 21 عامًا، بـ23.2 مليون يورو، وهو أكثر من ضعف ما دفعه النادي له قبل أقل من عامين؛ وإذا استمر في التحسن فستستمر هذه القيمة بالتأكيد في الارتفاع.

وتوقع الموقع الإنجليزي أن يستمر آيت نوري في التطور مع نادي وولفرهامبتون قبل الانتقال إلى نادٍ آخر أكثر طموحًا وينافس على الألقاب، وكتب في تقريره: "تتمتع الجوهرة التي تبلغ تكلفتها 33 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع حاليًا (الراتب الأسبوعي لآيت نوري)، بجميع الصفات الصحيحة لفرض نفسه كأحد نجوم نادي "الذئاب"، مع الاستمرار في أدائه التصاعدي تحت قيادة لوبتيغي".

المصدر / وكالات