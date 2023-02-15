فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أول تعليق من ميسي ونيمار بعد خسارة باريس أمام بايرن

جريمة وسياسة عنصرية.. حماس تدين تشريع سحب الهوية من منفذي العمليات

تقرير إنجليزي يكشف مصير آيت نوري مع وولفارهامبتون

ردا على إجراءات الاحتلال.. دعوات لعصيان مدني في مخيم شعفاط غداً

الهدمي: المقدسيون ماضون في مقاومة سياسات الاحتلال الانتقامية في المدينة

بكين: سنتخذ إجراءات للرد على عقوبات واشنطن إثر حادثة المنطاد

هذه أبرز مطالب المجلس التشريعي من القمة الإفريقية المقبلة

الاحتلال يضيق الخناق في السجون والأسرى يواصلون خطوات التصعيد

أسماء جديدة تنضم لأعداد الضحايا الفلسطينيين جرّاء الزلزال

أبو مرزوق: سحب عضوية الاحتلال يجب أن يكون أولوية القمة الإفريقية

جريمة وسياسة عنصرية.. حماس تدين تشريع سحب الهوية من منفذي العمليات

15 فبراير 2023 . الساعة 18:28 بتوقيت القدس
...

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس بأشد العبارات مصادقة الكنيست الصهيوني على مشروع قانون احتلالي عنصري يهدف إلى ترحيل أسرى القدس وفلسطين المحتلة عام 1948.

وأوضحت الحركة في بيان صحفي مساء اليوم الأربعاء، أن الترحيل يأتي تحت ما يُسمّى بقانون سحب "الجنسية" أو الإقامة الدائمة، بذريعة مقاومتهم الاحتلال وسياساته العنصرية. وعدّت ذلك إمعاناً في انتهاك حقوق شعبنا في أرضه ووطنه التاريخي، وسياسة احتلالية تهويدية مكشوفة لترحيل شعبنا قَسْراً.

وشددت على أن القانون "يستوجب تحركاً دولياً وأممياً رافضاً لتلك القوانين الاحتلالية العنصرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عقابية ضد الكيان الصهيوني لانتهاكاته الجسيمة المتكررة لأبسط معايير حقوق الإنسان".

اقرأ أيضا: "الكنيست" يصادق على سحب الهوية من أسرى القدس والداخل

وأكدت حماس أن شعبنا في القدس وفي الداخل المحتل، سيبقى متشبّثاً بأرضه وموطنه، ومكوّناً أصيلاً في الشعب الفلسطيني وهوّيته وحضارته الممتدة عبر التاريخ، ولن ترهبه قوانين عنصرية تعسّفية، عن مواصلة مسيرته النضالية ضد الاحتلال وسياساته الفاشية، وسيبقى درعاً حامياً لهذه الأرض المباركة ولمقدساتنا الإسلامية والمسيحية.

ومساء اليوم صادق الكنسيت بالقراءة الثانية والثالثة على "قانون سحب الهوية" الإسرائيلية من منفذي العمليات الفدائية وترحيلهم إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#حماس #الأسرى #الداخل المحتل #أسرى القدس #قانون سحب الهوية #قانون سحب الجنسية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة