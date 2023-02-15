هذه أبرز مطالب المجلس التشريعي من القمة الإفريقية المقبلة

طالب رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب محمد فرج الغول الاتحاد الإفريقي والبرلمانات الأفريقية وبرلمانات العالم للفظ الاحتلال الإسرائيلي وعزله والعمل على رفض محاولاته للتغلغل في المنطقة باعتباره احتلال عنصري.

وأكد الغول في تصريح صحفي، مساء اليوم الأربعاء، أن الاحتلال من خلال ممارساته يشكل خطرًا على الأمن والسلم الدوليين.

وشدد على ضرورة عزل الاحتلال ومحاسبته على جرائمه.

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وكانت مصادر إعلامية جزائرية قد كشفت أن "مسألة سحب صفة العضو المراقب في الاتحاد الأفريقي من (إسرائيل)، ستكون على جدول أعمال القمة الأفريقية العادية، يومي الـ18 والـ19 من فبراير الجاري، المزمعة في أديس أبابا".

ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية عن المصادر، قولها: إن "زيارة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إلى جنوب أفريقيا تدخل في سياق التحضير لهذه القمة التي ستسبقها جلسة جديدة للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي اليوم وغدا".

وأضافت المصادر أن "الكيان الصهيوني يمارس ضغوطا على دول القارة السمراء من أجل قبوله عضوا مراقبا داخل الاتحاد الإفريقي خلال الدورة المرتقبة"، مؤكدًا أنه "يساوم الدول بالمال والمشاريع وأمور أخرى".

وكان الاتحاد الأفريقي علق قراره بقبول (إسرائيل) مراقبا داخل الاتحاد الأفريقي خلال الدورة التي عقدت العام الماضي، بعد المعارضة القوية التي قادتها الجزائر وجنوب أفريقيا ومصر، وتشكلت لجنة برئاسة الجزائر وجنوب أفريقيا لبحث الملف.

المصدر / فلسطين أون لاين