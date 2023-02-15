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دعوات لعصيان مدني في مخيم شعفاط غداً

15 فبراير 2023 . الساعة 16:37 بتوقيت القدس
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دعا أهالي مخيم شعفاط شمال شرق مدينة القدس المحتلة إلى عصيانٍ مدني وإغلاق جميع الطرقات المؤدية إلى المخيم، يوم غدٍ الخميس، ردًّا على هدم المنازل والإجراءات المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال على الأهالي في القدس.

وطالب الأهالي، في بيانٍ صحفي اليوم الأربعاء، "السكّانَ كافةً بالامتناع عن التنقل عبر حاجز مخيم شعفاط العسكري، وعدم الخروج للعمل أو الشوارع يوم غدٍ؛ رفضًا لقرارات الاحتلال بحق الأهالي ومنازلهم في القدس"، مؤكدين على "تمسكهم بحقوقهم وصمودهم على أرضهم مهما بلغت التضحيات".

وشدّد الأهالي على أنّ "هذه الاعتداءات جزءٌ لا تجزأ من الانتهاكات التي يقترفها الاحتلال ومستوطنوه في كامل الوطن".

وفجر اليوم، شددت قوات الاحتلال من إجراءات التفتيش على حاجز المخيم، وذلك ضمن سياسة العقاب الجماعي، التي تنتهجها بحق شعبنا.

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وأفادت مصادر مقدسية بأن شوارع مخيم شعفاط تشهد إزدحامات مرورية منذ ساعات الصباح بسبب إجراءات التفتيش المشددة على الحاجز العسكري المقام مدخل المخيم، للمركبات والحافلات وللمشاة.

وبينت أنّ قوات الاحتلال تتعمد المماطلة في إجراءات التفتيش على الحاجز، ويستغرق توقيف السيارة وتفتيشها وفحص هويات الركاب بين 15-30 دقيقة، وبين الحين والآخر يتم منع سير المركبات لعدة دقائق، الأمر الذي يحدث أزمات خانقة على الحاجز وتنتقل الى شوارع المخيم.

وأضافت المصادر أنّ "إجراءات التفتيش مماثلة للمشاة، حيث تجري تفتيش جسدي للأشخاص، وتدقق في فحص هوياتهم بشكل بطيء".

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#القدس #الاحتلال #عصيان مدني #مخيم شعفاط

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