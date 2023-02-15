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خلال اجتماعها الأسبوعي.. "العمل الحكومي" تصادق على سلسلة قرارات

15 فبراير 2023 . الساعة 16:24 بتوقيت القدس
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عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء بمقر رئاستها في مدينة غزة، وقدم رئيس المتابعة عصام الدعليس عرضا عن تفاصيل زيارته لجمهورية مصر العربية، مؤكدا على الدور المصري الإيجابي تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وأكدت اللجنة وقوفها إلى جانب أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال، ودعمها لكافة المطالب المعلنة منهم، وإسنادها لحملتهم وخطواتهم الاحتجاجية في وجه إجراءات إدارة السجون بحقهم.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والهيئات الحكومية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة ما يلي:

صرف مبلغ مالي لصالح وزارة النقل والمواصلات بغرض إتمام نقل الورشة الفنية لمنطقة المحررات جنوب مدينة غزة.

المصادقة على تشكيل مجلس شؤون المعابر والحدود.

الموافقة على تسديد الديون المتراكمة على الموظفين العموميين من المستحقات لصالح الهيئات المحلية وفق بعض الضوابط.

إقرار نتائج المسابقات الخارجية، لتعيين عدد (4) مدراء عامين للشئون القانونية في المؤسسات الحكومية.

اعتماد يوم السبت القادم الموافق 18 فبراير 2023م، عطلة رسمية بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج.

 

 

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#غزة #متابعة العمل الحكومي

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