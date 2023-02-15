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القسام تنعى أحد عناصرها في غزة

15 فبراير 2023 . الساعة 15:40 بتوقيت القدس
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نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أحد مقاتليها بمدينة غزة، والذي توفي إثر مرضِ عضال.

وقالت كتائب القسام في بيانها العسكري، "إن المجاهد القسامي/ بلال يوسف جودت حميد (40 عاماً) من مسجد "ابن سلطان" في حي الدرج بغزة، توفي اليوم الأربعاء 24 رجب 1444هـ الموافق 15/02/2023م إثر مرض عضال".

وأضافت الكتائب: "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

وتابعت: "نسأل الله تعالى أن يتقبله ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل جهاده خالصاً لوجهه الكريم، وأن يصبّر أهله وأحبابه ويحسن عزاءهم، وستبقى دماء شهدائنا نبراساً في طريق تحرير فلسطين وناراً تحرق المحتلين حتى يندحروا عن أرضنا بإذن الله".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #كتائب القسام

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