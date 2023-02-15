الكتلة الإسلامية بجامعة الخليل تنظم مهرجاناً انتخابياً غداً الخميس

دعت الكتلة الإسلامية في الضفة الغربية، جموع الطلبة في جامعة الخليل للمشاركة في مهرجانها الانتخابي غداً الخميس، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.

وذكرت الكتلة الإسلامية بجامعة الخليل أن المهرجان سيتم عقده في مدرجة الأنشطة بالجامعة، ويأتي في إطار الاستعداد لخوض انتخابات مجلس اتحاد الطلبة لعام 2023.

وأشارت الكتلة الإسلامية إلى أن مشاركة الطلبة في المهرجان، يؤكد دعم مسيرة العلم والمقاومة والإبداع.

وتنفذ الكتلة الإسلامية نشاطات عدة في جامعة الخليل، منها توزيع كرات الطائرة على طلبة تخصص الرياضة، إلى جانب العمل على خدمة الطلبة في شتى المجالات.

المصدر / فلسطين أون لاين