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أسماء جديدة تنضم لأعداد الضحايا الفلسطينيين جرّاء الزلزال

15 فبراير 2023 . الساعة 14:16 بتوقيت القدس
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أسماء جديدة تنضم لأعداد الضحايا الفلسطينيين من جرّاء الزلزال

ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، من جرّاء الزلزال المدمِّر في تركيا وسوريا.

وقال سفير السلطة في تركيا، فائد مصطفى في تصريحات له، إن الضحايا الفلسطينيين ازداد عددهم اليوم لـ103.

وذكر أنه تم انتشال 4 أفراد من عائلة موسى في تركيا وهم: الأم انشراح موسى وابنتاها مجد موسى، رشا موسى، وابنها عبد موسى، وهم من سكان أنطاكيا.

ورجّح ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين بسبب عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية الموجودة في المناطق المنكوبة في كلٍ من تركيا وسوريا.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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