وصول قافلة "أميال من الابتسامات 41" لغزة

وصلت اليوم الأربعاء، قافلة "أميال من الابتسامات 41" إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، على متنها مساعدات ومستلزمات طبية متنوعة.

وفي مؤتمر صحفي، عقب وصول القافلة، قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في غزة غازي حمد: "إن القافلة تحمل معدّات طبية وأدوية وأجهزة ووسائل مساعدة لذوي الإعاقة، موضحًا أنها ستساهم بشكل كبير في التخفيف من معاناة المرضى في غزة.

وأكد أنَّ قافلة أميال من الابتسامات من القوافل الرائدة التي تصل قطاع غزة باستمرار، مشيدًا بجهود طاقمها وإصراره على الوصول إلى القطاع.

وأعلن المنسق العام لـ"أميال من الابتسامات" عصام يوسف، أن القافلة تحمل كميات من المساعدات الطبية المتنوعة، كالأدوية والمستلزمات الطبية، وغيرها من المواد.

وأشاد يوسف بموافقة السلطات المصرية على دخول القافلة، مشيراً إلى أن الإعداد لها جرى عقب التنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة المصرية، والتي منحت الموافقات للقافلة بالدخول بما في ذلك دخول الوفد الإغاثي إلى قطاع غزة كأفراد معنيين بالشأن الإنساني.















المصدر / فلسطين أون لاين