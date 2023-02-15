فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أسماء جديدة تنضم لأعداد الضحايا الفلسطينيين جرّاء الزلزال

وصول قافلة "أميال من الابتسامات 41" لغزة

عطون: "الأقصى" هو المحرّك الحقيقي لحالة الصراع مع الاحتلال

بالأسماء.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

الكشف عن تطور خطير نفذته إدارة سجن نفحة اليوم بحق الأسرى

عدوان: تصاعد الاعتداءات بحق الأسرى جريمة تنذر بثورة في وجه الاحتلال

القانوع: اعتداءات الاحتلال على مخيم شعفاط سلوك وحشي وإرهاب منظّم

#أشبال_الثأر وسم جديد يتفاعل مع أشبال القدس المقاوِمين

"الصحة" بغزة: أكثر من 2 مليون مواطن تردّدوا على مراكز الرعاية الأولية

الرشق: السعودية تفرج عن المهندس الفلسطيني سليمان حداد ونجله

بالصور وصول قافلة "أميال من الابتسامات 41" لغزة

15 فبراير 2023 . الساعة 13:57 بتوقيت القدس
...
قافلة "أميال من الابتسامات 41" تصل غزة عبر معبر رفح

وصلت اليوم الأربعاء، قافلة "أميال من الابتسامات 41" إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، على متنها مساعدات ومستلزمات طبية متنوعة.

وفي مؤتمر صحفي، عقب وصول القافلة، قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في غزة غازي حمد: "إن القافلة تحمل معدّات طبية وأدوية وأجهزة ووسائل مساعدة لذوي الإعاقة، موضحًا أنها ستساهم بشكل كبير في التخفيف من معاناة المرضى في غزة.

وأكد أنَّ قافلة أميال من الابتسامات من القوافل الرائدة التي تصل قطاع غزة باستمرار، مشيدًا بجهود طاقمها وإصراره على الوصول إلى القطاع.

وأعلن المنسق العام لـ"أميال من الابتسامات" عصام يوسف، أن القافلة تحمل كميات من المساعدات الطبية المتنوعة، كالأدوية والمستلزمات الطبية، وغيرها من المواد.

وأشاد يوسف بموافقة السلطات المصرية على دخول القافلة، مشيراً إلى أن الإعداد لها جرى عقب التنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة المصرية، والتي منحت الموافقات للقافلة بالدخول بما في ذلك دخول الوفد الإغاثي إلى قطاع غزة كأفراد معنيين بالشأن الإنساني.

150223_RAFAH_APA_00 (21).jpg


150223_RAFAH_APA_00 (19).jpg


150223_RAFAH_APA_00 (10).jpg


150223_RAFAH_APA_00 (16).jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#معبر رفح #عصام يوسف #قافلة أميال من الابتسامات #أميال من الابتسامات #أميال من الابتسامات 41

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة