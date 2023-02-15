فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أسماء جديدة تنضم لأعداد الضحايا الفلسطينيين جرّاء الزلزال

وصول قافلة "أميال من الابتسامات 41" لغزة

عطون: "الأقصى" هو المحرّك الحقيقي لحالة الصراع مع الاحتلال

بالأسماء.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

الكشف عن تطور خطير نفذته إدارة سجن نفحة اليوم بحق الأسرى

عدوان: تصاعد الاعتداءات بحق الأسرى جريمة تنذر بثورة في وجه الاحتلال

القانوع: اعتداءات الاحتلال على مخيم شعفاط سلوك وحشي وإرهاب منظّم

#أشبال_الثأر وسم جديد يتفاعل مع أشبال القدس المقاوِمين

"الصحة" بغزة: أكثر من 2 مليون مواطن تردّدوا على مراكز الرعاية الأولية

الرشق: السعودية تفرج عن المهندس الفلسطيني سليمان حداد ونجله

عطون: "الأقصى" هو المحرّك الحقيقي لحالة الصراع مع الاحتلال

15 فبراير 2023 . الساعة 14:00 بتوقيت القدس
...
عطون: "الأقصى" هو المحرك الحقيقي لحالة الصراع مع الاحتلال

قال النائب المقدسي أحمد عطون، إن المسجد الأقصى هو المحرّك الحقيقي لحالة الصراع مع الاحتلال، لكل فلسطيني صغيراً أو كبيراً، حيث يعي أطفال القدس جيداَ، جرائم الاحتلال وعنصريته.

ولفت عطون إلى أنّ تجذّر الحس بالمسؤولية العالية لدى أبناء القدس بوجوب مواجهة الاحتلال بشتّى الطرق، نابع من شعورهم بأنهم رأس حربة متقدّمة في الدفاع عن هذه الأرض.

وأضاف: "العنفوان والشموخ في مواجهة الاحتلال، أمر يمارس يومياً من أطفال القدس ونسائها وشيوخها، ويدلّل على تجذّر المقدسي في أرضه ودفاعه عن وجوده بالإمكانات المتاحة في ظل الخذلان العربي والإسلامي".

اقرأ أيضًا: صبري يدعو إلى حماية الأسرى والمسرى من اعتداءات وظلم الاحتلال

وأوضح عطون أنَّ عنجهية الاحتلال، تولد لدى الصغار الحقد والكره والبغض للمحتل يوماً بعد يوم، ومعهم تتولد أساليب مواجهةٍ وتحدٍ وثأرٍ جديدة أيضاً، حتى زوال العدو عن هذه الأرض.

وتصاعدت إجراءات الاحتلال التعسفية في مدينة القدس المحتلة، حيث يسعى الاحتلال لإفراغ المدينة من الوجود الفلسطيني، من خلال عمليات الهدم لمنازل ومنشآت الفلسطينيين، بحجة البناء بدون ترخيص.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الأقصى #المسجد الأقصى #القدس المحتلة #الصراع #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة