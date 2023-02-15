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بالأسماء.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

15 فبراير 2023 . الساعة 13:49 بتوقيت القدس
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أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس الموافق 16 فبراير.

وقالت الهيئة إن السفر سيكون للحافلة الخامسة من كشف المسافرين رقم (2023/6) اضغط هنا، والحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/6) اضغط هنا.

ودعت لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، مع التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما ودعت لتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وطالبت ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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