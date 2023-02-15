عدوان: تصاعد الاعتداءات بحق الأسرى جريمة تنذر بثورة في وجه الاحتلال

أكد النائب في المجلس التشريعي عاطف عدوان أن سياسة التضييق على الأسرى التي يمارسها الاحتلال ستخلق حالة من الغليان الشعبي والثورة، مشدّداً أن قضية الأسرى مركزية لدى الشعب الفلسطيني .

وقال في تصريحات صحفية اليوم، الأربعاء:" إن حالة الغليان في الضفة الغربية والقدس هي تعبير حقيقي عن رفض جرائم الاحتلال، وأنَّ استمرار تنكيل إدارة مصلحة السجون بالأسرى يشكّل جريمة صارخة لا يمكن الصمت عليها ".

وعبَّر عدوان عن إدانته لحملات الاعتقال الإسرائيلية المستمرة ضد المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، مؤكداً أنَّ هذه الحملات تأتي استمراراً لجرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين.

ولفت إلى أنَّ وحدات القمع الإسرائيلية في السجون تُنفذ عمليات اقتحام وتفتيش مستمرة للغرف والزنازين، موضحاً أن ارتفاع وتيرة العدوان ضد الأسرى جاءت في ظل حكومة الاحتلال اليمينية المتطرّفة التي شملت الإرهابيين نتنياهو وبن غفير وسموترتش.

وطالب عدوان المؤسسات الحقوقية بضرورة التدخل لوقف اعتداءات الاحتلال على الأسرى، مستنكراً ازدواجية المعايير لدى المؤسسات الدولية في تعاملها مع الأسرى الإنسانية وتجاهل معاناتهم الشديدة بسبب سياسات الاحتلال الظالمة، وعدم تطبيقهم للشعارات الإنسانية التي ينادون بها عند النظر للجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين