أشبال_الثأر وسم جديد يتفاعل مع أشبال القدس المقاوِمين

غزة/ صفاء عاشور:

تفاعل مغرّدون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع وسم #أشبال الثأر والذي يلقي الضوء على العمليات الفدائية التي ينفذها أشبال مدينة القدس المحتلة ضد جنود الاحتلال ردًا على انتهاكات الاحتلال بحق أهالي مدينة القدس.

ولوحظ خلال الأيام المنصرمة تنفيذ فتية من القدس، أعمال فدائية، باستخدام السلاح الناري والسلاح الأبيض، الأمر الذي أدَّى إلى سقوط أعداد ما بين قتيل وجريح في صفوف المستوطنين وجنود الاحتلال في مدينة القدس.

ريهام أبو عجوة كتبت على حسابها عبر الفيس بوك:" كم سنة مرّت على مقولة غولدا مائير "سيموت الكبار وينسى الصغار" قد راهنوا على انتصارهم وانهزامنا في لعبة الذاكرة منذ البداية، لكن نحن لم ننسَ!".

وأضافت:" صحيح أن الكبار ماتوا لكن الصغار كبروا وصنعوا الذاكرة الفلسطينية بالحجارة، وردّدوا وراء أعدائهم "لن ننسى ولن نغفر"! كبرنا وما زلنا نتذكر دير ياسين، جنين، خان يونس، غزة، صبرا وشاتيلا وشجر الزيتون المسروق والطفولة المغتصبة وسورة الإسراء، نتذكر ويتذكرون #أشبال_الثأر".

يحيي بشير كتب على حسابه على تويتر:" #أشبال_الثأر من ساروا على درب #عدي_التميمي والبطل #خيري_علقم وغيرهم من رجال وشباب وأحرار القدس، أحسنوا الفعل رغم صغر سنّهم وحداثة عهدهم بمقارعة الاحتلال، يضعوننا بفعلهم في دائرة من الذهول، ويصفعون بفعلهم دولة الكيان وحكومته المتطرّفة، فطوبى لهم، وطوبى لعوائلهم".

#أشبال_الثأر من ساروا على درب #عدي_التميمي والبطل #خيري_علقم وغيرهم من رجال وشباب واحرار القدس، أحسنوا الفعل رغم صغر سنهم وحداثة عهدهم بمقارعة الإحتلال..



يضعوننا بفعلهم في دائرة من الذهول، ويصفعون بفعلهم دولة الكيان وحكومته المتطرفة، فطوبى لهم، وطوبى لعوائلهم ❤️ pic.twitter.com/FCbgDEtDHX — يحيى بشير | Yahya Basheer (@Yahya_M_Basheer) February 14, 2023

أما مشيرة العقاد فكتبت على حسابها على الفيس بوك: "أطفالنا رجال.. كبروا قبل أوانهم تبنوا القضية وحملوا الأمانة ورفضوا الذل والهوان! اللَّهُمَّ أعزنا بعزك وانصرنا بنصرك.. #القدس #أشبال_الثأر".

إسلام حبيب استعرض على حسابه على تويتر صورة لأشبال فلسطين الثائرين الذين نفذوا عمليات استشهادية وقال:" مقتبل العمر وسنوات لا تعد لصغر سنّهم لكنهم ناقوس خطر يهدّد المحتل، يخبرهم أننا لا ننسى ولا نغفر ولا نصالح وربيع أعمارنا خريف دولتهم وكيانهم الهش".

مقتبل العمر وسنوات لاتعد لصغر سنهم لكنهم ناقوس خطريهدد المحتل ..

يخبرهم اننا لاننسى ولا نغفر ولا نصالح وربيع اعمارنا خريف دولتهم وكيانهم الهش#أشبال_الثأر pic.twitter.com/kO9EiK5Bh0 — إسلام حبيب #غزة (@ISLAMHABIB6) February 14, 2023

أبو أحمد سمور كتب على حسابه على الفيس بوك:" الشبل ذو 13 عامًا منفذ عمـلية حاجز شعفـاط؛ شاهدت مقاطع فيديو لجنــود يضربوننا، أخذت سـكـينًا من المنزل ووصلت إلى الحاجز بهدف طــعن جنـود.. روح المقاومة تسري في أجساد الأشبال قبل الكبار، حُق لهذا الجيل أن ينتصر ويحرّر البلاد والعباد من دنس الاحتلال. #أشبال_الثأر

أما المدون الفلسطيني عزات جمال فكتب على حسابه على تويتر:" يعتقد الاحتلال بأنه عبر اعتداءاته السادية على أشبال #القدس وإخضاعهم للتفتيش العاري في ظل البرد الشديد، يمكن أن يفت في عضدهم أو يثنيهم عن الدفاع عن المسجد الأقصى أو بيوتهم التي يتهدّدها الهدم، شعبنا بكل مكوّناته اتخذ قراره الذي لا رجع عنه بتصعيد المقاومة في وجه العدوان #أشبال_الثأر".