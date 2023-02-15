"الصحة" بغزة: أكثر من 2 مليون مواطن تردّدوا على مراكز الرعاية الأولية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عدد المستفيدين من خدماتها، ومنجزاتها خلال عام 2022 المنصرم.

وقال الناطق باسم الوزارة د. أشرف القدرة في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، في مكتب الإعلامي الحكومي: إن أكثر من 2 مليون مواطن تردّدوا على مراكز الرعاية الأولية و754 ألف مواطن على العيادات الخارجية في المستشفيات، و1.7 مليون مواطن على أقسام الطوارئ خلال العام الماضي"، مضيفاً: أنه "كما تم إجراء 134 عملية قلب مفتوح، و4556 عملية قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، و8 آلاف عملية مناظير، و7 ملايين فحص مخبري".

وتابع: "كما تم إنشاء المركز الوطني للصحة النفسية المجتمعية والتأهيل بتكلفة 2.7 مليون دولار، وافتتاح مركز عمليات الطوارئ الصحية بتكلفة 370 ألف دولار، وتأهيل وترميم قسم الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي، بتكلفة 748 ألف دولار".

وذكر أنه تم تقديم خدمات التصوير الطبي لـ 854 ألف حالة خلال العام الماضي، وإنقاذ حياة مرضى السكتة الدماغية باستخدام عقار TPA، وتزويد مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى بجهاز تصوير مقطعي CT.

وبيّن أن وزارة الصحة دعمت أقسام الغسيل الكلوي في مجمع الشفاء الطبي ومجمع ناصر الطبي بــ14 جهازًا جديدًا، وقامت بتركيب جهاز ألتراساوند حديث في قسم الماموجرام بمركز شهداء الرمال، وزوّدت المستشفيات بـ7 أجهزة أشعة متحركة X-RAY".

كما ذكر أنَّ وزارة الصحة تمكنت من تركيب وحدة مناظير جراحية للمسالك البولية في مستشفى شهداء الأقصى بقيمة 97 ألف دولار، وتوفير وحدات أسنان طبية متطوّرة في مركز رعاية دير البلح بقيمة 80 ألف دولار.

وأفاد بأنَّ الوزارة خرّجت خلال العام الماضي 350 طبيبًا من الملتحقين في برامج البورد الفلسطيني والبالغ عددها 18 برنامجًا، وعزّزت القوى البشرية من خلال توظيف 450 كادرًا جديدًا، لافتًا إلى استفادة 3256 متدرّبًا من الدورات التدريبية المتخصصة، كما ابتعثت 47 كادرًا صحيًّا في برامج تدريب داخلية وخارجية خلال العام 2022.

وعلى صعيد التحوّل الإلكتروني وإدارة المعلومات، تحدّث القدرة، عن أن الوزارة أنجزت 54 نظامًا محوسبًا متكاملًا، و39 شبكة ربط فقري، و30 نظام مراقبة، و36 ألف مهمة تطوير ودعم فني، كما تم إنجاز المرحلة الأولى من البوابة الجيومكانية GIS، وإطلاق دليل البحث الصحي ودليل المؤشرات الصحية الوطنية، وإصدار العديد من التقارير الدورية والخاصة بالخدمات الصحية المتعدّدة.

المصدر / فلسطين أون لاين