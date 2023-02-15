خاطر: جرائم الاحتلال تشعل المقاومة والتجربة برهان

أكدت الكاتبة السياسية لمى خاطر، اليوم الأربعاء، أن جرائم الاحتلال المتزايدة بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة في مدينة القدس وضواحيها، ستظل محرّضة على الغضب واشتعال المقاومة.

وأوضحت خاطر في بيان صحفي، أن "ارتفاع وتيرة التضييق والملاحقة والتهويد واستباحة ممتلكات الناس والمقدّسات، ستظل محرّكًا طبيعيًّا للفعل، وخاصة مع تزايد مدى إدراك الفلسطيني بأن مقاومة المحتل وإيلامه، هي السبيل الوحيد لردعه ولجم سياساته المتطرّفة".

وشدّدت على أن "الشباب الفلسطيني بات أكثر استشعاراً بواجبه في المقاومة والتصدّي للاحتلال، مضيفةً: إن "الثمن المترتب عن الاستسلام للاحتلال أكثر فداحة من ثمن التضحية والإقدام، وهو ما تجسده التجربة الراهنة وسائر تجارب المقاومة في فلسطين".

وتصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 27 عملًا، أُصيب فيها مستوطن إسرائيلي.

ووفقًا لمركز المعلومات الفلسطيني "معطى" فقد شملت أعمال المقاومة في الضفة، 4 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة وإلقاء زجاجة حارقة، وإحراق مبنى لبلدية الاحتلال، و4 عمليات تصدٍّ للمستوطنين وتحطيم مركباتهم، واندلاع 12 نقطة مواجهة.

المصدر / فلسطين أون لاين