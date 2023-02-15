فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يكشف عن خطته لحماية مستوطني القدس من العمليات

خاطر: جرائم الاحتلال تشعل المقاومة والتجربة برهان

بعد الإعصار.. زلزال قوي يضرب نيوزيلندا اليوم

الرشق: السعودية تفرج عن المهندس الفلسطيني سليمان حداد ونجله

منتدى الإعلاميّين يدين تمديد الحبس المنزلي للصحفية "غوشة"

الكشف عن عقوبات صارمة لاتحاد كرة القدم

الاحتلال يفرض قيودًا على شعفاط واعتداءات للمستوطنين في الضفة الغربية

مستوطنون يعطبون إطارات عدد من المركبات في الخليل

تركيا..  إنقاذ مسنّة 77 عامًا من تحت الأنقاض بعد 212 ساعة من وقوع الزلزال

لجنة بالتشريعي تعقد جلسة استماع لرئيس بلدية بيت لاهيا

بعد الإعصار.. زلزال قوي يضرب نيوزيلندا اليوم

15 فبراير 2023 . الساعة 11:54 بتوقيت القدس
...
مشهد حي من نيوزيلندا

بعد الإعصار المرعب، ضرب زلزال قوي، معظم أنحاء نيوزيلندا، اليوم الأربعاء، إلا أنه لم ترد أنباء عن حدوث أضرار أو إصابات.

وذكرت خدمة رصد الزلازل في البلاد "جيو نت" أن الزلزال بلغت شدّته 6.1 درجات، وكان مركزه بالقرب من العاصمة، ويلنجتون.

وأضافت الخدمة أن الزلزال وقع حوالي الساعة السابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، على عمق 50 كيلومترًا، مما يعني أن السكان شعروا به على نطاق واسع وبقوة.

وأبلغ أكثر من 61 ألف شخص، بمختلف أنحاء البلاد خدمة "جيو نت" أنّهم شعروا بالزلزال.

ومن غير المتوقع حدوث أمواج مدٍّ عاتية "تسونامي".

وتتعافى نيوزيلندا أيضًا من آثار إعصار، أودى بحياة أربعة أشخاص على الأقل، وتسبّب في عمليات إجلاء واسعة النطاق وانقطاع التيار الكهربائي وأضرار في الممتلكات في مساحات واسعة من "نورث آيلاند".

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#إعصار #نيوزيلندا #زلزال #زلزال في نيوزيلندا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة