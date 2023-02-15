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الرشق: السعودية تفرج عن المهندس الفلسطيني سليمان حداد ونجله

15 فبراير 2023 . الساعة 11:51 بتوقيت القدس
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الرشق: السعودية تفرج عن المهندس الفلسطيني سليمان حداد ونجله

أفرجت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، عن المهندس الفلسطيني، سليمان حداد، وابنه يحيى.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشق، إن المهندس وابنه الآن في طريقهما عبر الطائرة متجهين إلى إسطنبول.

وثمّن الرشق قرار المملكة العربية السعودية الإفراج عن م. الحداد وابنه، معتبرها خطوة مهمّة في الاتجاه الصحيح.

وسأل الله أن تكون هذه الخطوة مقدّمة لفتح صفحة جديدة مع الأشقاء في السعودية، معبّرًا في ذات الوقت عن أمله في أن تتواصل هذه الخطوات الإيجابية بالإفراج عن باقي المعتقلين من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد الرشق حرص حماس على علاقات إيجابية مع الأشقاء في السعودية والدول الشقيقة كافة، في خدمة القضية الفلسطينية وأمّتنا العربية والإسلامية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#السعودية #سليمان حداد #الافراج عن سليمان حداد

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