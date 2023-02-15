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الكشف عن عقوبات صارمة لاتحاد كرة القدم

15 فبراير 2023 . الساعة 11:27 بتوقيت القدس
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اتحاد كرة القدم يصدر عقوبات صارمة على ضوء أحداث شغب
غزة/ مؤمن الكحلوت:

صادق اتحاد كرة القدم على العقوبات التي أقرتها لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، على ضوء أحداث الشغب التي واكبت لقاء شباب الظاهرية ترجي واد النيص في بطولة دوري المحترفين.

وقرّرت اللجنة حرمان جمهور نادي شباب الظاهرية من مرافقة فريقها حتى نهاية الموسم الحالي، بالإضافة لفرض غرامة مالية بقيمة 2500 أردني.

وتمت الموافقة على نقل المباراة البيتية المقبلة لفريق الظاهرية أمام نادي هلال القدس لتقام خارج ملعبه، كم تم إيقاف اللاعب نعيم أبو عكر مباراة واحدة، بينما تم تجميد زميله أحمد ازريقي عامين.

واكتفى الاتحاد بفرض غرامة مالية على اللاعب طارق البطاط بقيمة 500 دينار أردني غرامة وإنذار نهائي.

كما تمت المصادقة على حرمان إداري الفريق عاطف جبارين من مرافقة الفريق عامين كاملين.

وشهدت مباراة الظاهرية ووادي النيص أحداثًا مؤسفة، وحالة شغب بين اللاعبين والإداريين والجماهير.

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#اتحاد كرة القدم #أحداث شغب #عقوبات صارمة

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