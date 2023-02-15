تركيا..  إنقاذ مسنّة 77 عامًا من تحت الأنقاض بعد 212 ساعة من وقوع الزلزال

تمكنت فرق الإنقاذ التركية، الثلاثاء، من انتشال سيّدة تدعى فاطمة غونغور 77 عامًا من تحت أنقاض منزلها في مدينة أديامان جنوب تركيا، بعد 212 من وقوع الزلزال من تحت أنقاض منزلها، ونقلت بعد ذلك للمشفى لتلقي العلاج .

وأفادت مصادر صحفية، بأن فِرق الإنقاذ تمكنت أيضاً من إنقاذ طفل يُدعى “براءات يوجال” البالغ من العمر 12 عامًا بعد بقائه 207 ساعات تحت الأنقاض في أديامان، وعائلة مكونة من 7 أشخاص من تحت الأنقاض في هاتاي .

وتمكنت فِرق الإنقاذ التركية، الثلاثاء، من انتشال شقيقين أحياء من تحت أنقاض المبنى الذي كانوا يقطنونه في حي “ستوتشو أمام” في كهرمان مرعش .

وقالت الفِرق، أنها تمكنت بعد مرور 198 ساعة من وقوع الزلزال الوصول إلى الفتى محمد أنس ينينار (17 عامًا) وشقيقه باقي (21 عامًا) من تحت أنقاض المبنى الذي كانوا يقطنونه في حي “ستوتشو أمام” بقضاء دولقدير أوغلو ونقلهم للمشفى .

وأضافت: أنه أنقذت شاب “18 عامًا” من تحت الأنقاض بعد مرور 20 ساعة على الزلزال في أديامان .

كما وتمكنت الفِرق من انتشال زوجين سوريين من تحت الأنقاض على قيد الحياة في الساعة 209 من الزلزال في منطقة أنطاكيا بهاتاي وسط فرحة الزوجة بالعودة الى الحياة من تحت الركام..

وكشفت وسائل إعلام، عن سماع أصوات أربعة أشخاص تحت الانقاض في منطقة 12 شباط بكهرمان مرعش والفِرق بدأت العمل لإخراجهم.

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وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، عن ارتفاع عدد قتلى زلزال كهرمان مرعش إلى إلى 35.418 شخصًا .

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر / وكالات